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СК проводит проверку по факту нападения на 13-летнего мальчика в школе на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
СК проводит проверку по факту нападения на 13-летнего мальчика в школе на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ
Москва, улица Каховка, 19к2 Карта всех событий

По факту нападения на 13-летнего мальчика в туалете школы на юго-западе столицы проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, произошедшее стало результатом неоднократно возникавших конфликтов между пострадавшим и 17-летней ученицей того же учебного заведения.

— Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и опрашивают очевидцев, учителя и директор школы, — резюмировала Иванова.

Ранее стало известно, что в туалете школы № 538 ученица старших классов напала с канцелярским ножом на 13-летнего мальчика. Ребенок получил неглубокую рану спины и был госпитализирован.

Столичная прокуратура также взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин произошедшего.

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