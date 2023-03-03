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Левкин: Программа реновации позволяет улучшить планировочную структуру города

Евгений Жуков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Левкин: Программа реновации позволяет улучшить планировочную структуру города
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Одной из целей нацпроекта «Жилье и городская среда» является создание комфортной и безопасной среды, которая достигается благодаря программе реновации. Также инициатива позволяет улучшить планировочную структуру города. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, для реализации программы в рабочий процесс было вовлечено 80 процентов районов и поселений Москвы. Так, в 122 столичных районах будут осуществлены работы по обновлению жилфонда — вместо старых домов появятся энергоэффективные многоэтажные дома. Левкин подчеркнул, что новое жилье получат порядка миллиона горожан.

— Вся строящаяся жилая застройка будет полностью обеспечена объектами социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры, — отметил Левкин.

Глава департамента добавил, что при реализации программы активным образом используются самые передовые технологии. Среди них числится информационное моделирование.

В текущем году, по словам Левкина, городским руководством запланирован ввод в эксплуатацию первого объекта по программе реновации, построенного с помощью ТИM-технологий в Нагатинском Затоне, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев накануне сообщил, что в феврале 2023 года в семи столичных округах снесли 25 домов по программе реновации. Больше всего снесено домов в ЗАО — 11 старых зданий.

Строительство Сергей Левкин Москва Реновация
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