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Минобороны: За сутки на Донецком направлении уничтожены 210 украинских военных

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: За сутки на Донецком направлении уничтожены 210 украинских военных
Фото: gur.gov.ua

Российские войска за сутки уничтожили 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 210 военнослужащих ВСУ, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе боев на направлении также уничтожено пять боевых бронированных машин, польская самоходная артиллерийская установка Krab, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», две гаубицы Д-30, одну гаубицу Д-20 и другую технику

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25, а также вертолета Ми-8. Техника противника была поражена в ходе боев в районе населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике.

1 марта российские войска предотвратили попытку проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Были сбиты шесть БПЛА

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