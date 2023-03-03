СК РФ возбудил дело о теракте по факту нападения украинских диверсантов в Брянской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено по фактам «совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества».

Профильные специалисты в настоящее время занимаются сбором и фиксацией необходимых доказательств совершения украинскими боевиками преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории Брянской области, передает официальный сайт СК РФ.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Как стало известно, количество погибших при теракте украинских диверсантов в населенных пунктах Климовского района Брянской области увеличилось до двух. Так, второй жертвой атаки стал мужчина 1966 года рождения.