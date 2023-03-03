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Пострадавшие в результате нападения диверсантов в Брянской области получат компенсации

Евгений Силаев
Происшествия
Пострадавшие в результате нападения диверсантов в Брянской области получат компенсации
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Жители Брянской области, пострадавшие во время нападения украинских диверсантов, получат по 500 тысяч рублей, а родственники погибших — миллион. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила пресс-служба администрации Климовского района.

— Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, здоровью которых был причинен вред, в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших — в размере одного миллиона рублей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — в материале «Вечерней Москвы».

Как стало известно, количество погибших при теракте украинских диверсантов в населенных пунктах Климовского района Брянской области достигло двух человек. Одной из жертв атаки стал мужчина 1966 года рождения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту «совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества». Специалисты ведомства собирают и фиксируют все необходимые для дела доказательства.

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