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Франция расшифровала записи черного ящика упавшего в Броварах вертолета

Евгений Силаев
В мире
Франция расшифровала записи черного ящика упавшего в Броварах вертолета
Фото: Unsplash

Во Франции расшифровали данные черного ящика упавшего в Броварах вертолета главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

— Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для расшифровки. Данные получены. Следствие продолжается, — заявил Шмыгаль, чьи слова приводит РИА Новости.

Инцидент произошел 18 января в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры воздушное судно загорелось. По данным главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.

Жертвами трагедии стали 16 человек, еще 22 человека, 10 из которых — дети, пострадали. На данный момент всех пострадавших госпитализировали. На борту вертолета находились глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В результате крушения они погибли.

По информации украинских СМИ, причиной трагедии стала ошибка пилота.

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