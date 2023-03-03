«Вы что, с ума сошли?»: Назаров рассказал о поступающих к нему просьбах проспонсировать ВСУ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Народный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой и коллегой Ольгой Васильевой уехал из страны, рассказал о поступающих ему предложениях проспонсировать украинскую армию.

Артист заявил, что иногда получает в социальных сетях предложения пожертвовать деньги на закупку беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины.

— Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете? — заявил Назаров.

Помимо этого, он также добавил, что нужно отдавать себе отчет в том, что на какие-то вещи он лично не может пойти, передает Telegram-канал «МК».

В начале февраля сообщалось, что Дмитрий Назаров и Ольга Васильева собирались уезжать в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта. В программе были заявлены романсы, стихи и басни актера, а также популярные песни на русском и французском языках.

Также стало известно, что в России Назаров мог зарабатывать по два миллиона рублей в месяц. Доходы актера складывались из пенсии, зарплаты в театре, гонораров от антрепризных постановок и концертов и так далее.