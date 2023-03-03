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Приметы и советы

Минюст исключил из реестра иностранных агентов активистку Каткову

Евгений Силаев
Общество
Минюст исключил из реестра иностранных агентов активистку Каткову
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов орловскую активистку Веронику Каткову. Об этом говорится в записи в реестре иностранных агентов на сайте ведомства в пятницу, 3 марта.

По информации источника ТАСС, Каткову исключили из реестра из-за того, что она перестала получать иностранное финансирование. Она была признана иностранным агентом 21 сентября 2021 года.

— Вероника Каткова исключена из реестра в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах, — цитирует источника агентство.

В январе 2023 года замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах. Он отметил, что в настоящее время ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о включенных в реестр гражданах.

17 февраля реестр иностранных агентов пополнил журналист Андрей Лошак*. По данным Минюста, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также занимался распространением негативной информации о принимаемых российским правительством решениях, в том числе о деятельности Минобороны РФ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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