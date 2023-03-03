Лекция о дорожном хозяйстве столицы пройдет в Музее городского хозяйства

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В Музее городского хозяйства 4 и 5 марта пройдет бесплатная лекция о дорожном хозяйстве столицы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Все желающие смогут узнать о появлении первых дорог и познакомиться с современными технологиями укладки и ремонта дорожного покрытия. Кроме того, посетители лекции смогут потрогать дорожное полотно.

Мероприятие пройдет 4 и 5 марта в павильоне № 5 на ВДНХ. Посетить лекцию можно совершенно бесплатно, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне москвичей пригласили на день открытых дверей в экологический центр «Яуза». Мероприятие пройдет с 4 по 5 марта. Вход свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться.

Помимо этого, в столице стартовал прием заявок на участие в детском фестивале Союзного государства «Творчество юных». Отборочный тур конкурса проводит Музей Победы по поручению Министерства культуры России.