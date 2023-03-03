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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов
Фото: pexels.com / Brett Sayles

Правительство Соединенных Штатов выделит украинским властям новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В новый пакет военной помощи входят понтонные переправы, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц. Также США передадут Украине снаряды для боевых машин пехоты (БМП) Bradley, пишет ТАСС.

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские СМИ скрывают истинное отношение граждан США к поддержке Украины. По информации журналиста, 60 процентов американцев не поддерживают позицию официального Вашингтона.

По мнению бывшего советника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймса Рикардса, у Вашингтона нет другого варианта, кроме как идти на очередную эскалацию конфликта. Он также подчеркнул, что последствия военной помощи Украине оказались для США и Евросоюза чувствительными.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США готовятся развивать конфликт еще в одной точке мира. По мнению эксперта, американцы, в отличие от своих властей, боятся внешнего мира и хотят гарантий безопасности от президента.

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