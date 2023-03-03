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Посол России в США заявил об ответственности Вашингтона за теракт под Брянском

Евгений Жуков
В мире
Посол России в США заявил об ответственности Вашингтона за теракт под Брянском
Фото: пресс-служба Совфеда

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что американские политические элиты несут ответственность за теракт в Брянской области. Такое заявление он сделал в пятницу, 3 марта.

— С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области, — подчеркнул Антонов.

Он также добавил, что кровь невинных мирных жителей уже «на руках» США. Дипломат отметил, что с увеличением поставок вооружения украинской стороне Вашингтоном количество террористических атак будет расти, передает слова Антонова ТАСС.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Профильные специалисты занимаются сбором и фиксацией необходимых доказательств совершения преступлений украинскими боевиками.

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