«Зомби-апокалипсис»: Захарова прокомментировала оговорку Жан-Пьер в адрес России

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова коротко прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая по ошибке заявила о вызовах, созданных «Российской народной республикой».

— Зомби-апокалипсис, — написала дипломат в субботу, 4 марта, в Telegram-канале, прокомментировав соответствующее видео, на котором запечатлена пресс-секретарь.

Жан-Пьер, говоря о повестке предстоящих переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сказала, что «они обсудят вызовы международной безопасности, в том числе совместную работу по реагированию на вызовы, созданные Российской народной республикой».

До этого зрители американского канала Fox News с иронией отреагировали на высказывание Жан-Пьер о коммуникативных навыках Джо Байдена. Ранее в ходе одного из брифингов, отвечая на вопрос журналиста об умении американского лидера общаться с окружающими, она сказала, что Байден является «лучшим коммуникатором», который есть в Белом доме.