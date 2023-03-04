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Синоптики пообещали москвичам снежную и теплую погоду 4 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам снежную и теплую погоду 4 марта
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В субботу, 4 марта, в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–9 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 727 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

Снег, мокрый снег, гололедица и низкое атмосферное давление ожидаются в столице в субботу и воскресенье, 4 и 5 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура днем 4 марта прогнозируется 0-2 градуса мороза, 5 марта — минус 1-плюс 1 градус.

Уже в эти выходные Москву ожидает настоящая «зимняя сказка». Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Сугробы в столице к концу этой недели вырастут до 39 сантиметров. Также в городе ожидаются резкие перепады атмосферного давления, которое рухнет на барическое дно в ночь на воскресенье, 5 марта.

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