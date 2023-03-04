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Умер актер фильма «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

Никита Худяков
Общество
Умер актер фильма «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор
Кадр из фильма «Спасти рядового Райана», 1998 год

Актер Том Сайзмор, сыгравший сержанта Майкла Хорвата в фильме «Спасти рядового Райана», умер в возрасте 61 года. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает Variety со ссылкой на его менеджера Чарльза Лаго.

— Актер Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года скончался сегодня во сне в медицинском центре Сент-Джозеф в Бербанке, — сказал он.

18 февраля актер потерял сознание в своем доме в Лос-Анджелесе и был госпитализирован. В больнице врачи обнаружили у него инсульт и аневризму головного мозга. Сайзмор впал в кому, его состояние оставалось критическим. В конце февраля Лаго со ссылкой на медиков заявил, что спасти актера уже не удастся.

Сайзмор родился 29 ноября 1961 года в Детройте. Актерскую карьеру он начал строить в 1980-х. Популярность ему принес фильм Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля» и картина Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана».

Сайзмор также снимался в проектах «Пассажир 57», «Схватка», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы». На счету актера в общей сложности более 230 картин.

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