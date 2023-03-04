Умер актер фильма «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

Кадр из фильма «Спасти рядового Райана», 1998 год

Актер Том Сайзмор, сыгравший сержанта Майкла Хорвата в фильме «Спасти рядового Райана», умер в возрасте 61 года. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает Variety со ссылкой на его менеджера Чарльза Лаго.

— Актер Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года скончался сегодня во сне в медицинском центре Сент-Джозеф в Бербанке, — сказал он.

18 февраля актер потерял сознание в своем доме в Лос-Анджелесе и был госпитализирован. В больнице врачи обнаружили у него инсульт и аневризму головного мозга. Сайзмор впал в кому, его состояние оставалось критическим. В конце февраля Лаго со ссылкой на медиков заявил, что спасти актера уже не удастся.

Сайзмор родился 29 ноября 1961 года в Детройте. Актерскую карьеру он начал строить в 1980-х. Популярность ему принес фильм Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля» и картина Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана».

Сайзмор также снимался в проектах «Пассажир 57», «Схватка», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы». На счету актера в общей сложности более 230 картин.