Облачно и небольшой снег: синоптики рассказали москвичам о погоде в ближайшие дни

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие дни в столице ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В субботу, 4 марта, возможна гололедица. Температура опустится до минус двух градусов днем и до минус четырех градусов ночью. Такая же температура сохранится в воскресенье, 5 марта. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, также пройдет небольшой снег.

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание. Температура ночью будет варьироваться от четырех до одиннадцати градусов со знаком минус. Днем столбики термометров будут показывать температуру от минус трех до минус пяти градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Уже в эти выходные Москву ожидает настоящая «зимняя сказка». Об этом, в свою очередь, сообщили в центре погоды «Фобос». Сугробы в столице к концу этой недели вырастут до 39 сантиметров. Также в городе ожидаются резкие перепады атмосферного давления, которое рухнет на барическое дно в ночь на воскресенье, 5 марта.