Прокуратура проверит обстоятельства травмирования строителей на 2-й Хуторской улице

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

В субботу, 4 марта, на объекте незавершенного строительства, находящемся по адресу улица 2-я Хуторская, при ведении работ в подвальном помещении со строительных лесов упал 18-летний юноша, получив при этом травмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В материале говорится, что на этом же строительном объекте накануне во время работ упал со второго этажа 44-летний мужчина. Пострадавший был оперативно госпитализирован, однако несмотря на усилия врачей мужчина скончался в больнице.

В связи с этим Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности на объекте, передает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

В этот же день источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве» об еще одном инциденте на стройке. Так, при возведении жилого комплекса на улице Лобачевского произошло обрушение железной опалубки, в результате чего скончался один человек.