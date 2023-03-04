Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура проверит обстоятельства травмирования строителей на 2-й Хуторской улице

Евгений Жуков
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства травмирования строителей на 2-й Хуторской улице
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

В субботу, 4 марта, на объекте незавершенного строительства, находящемся по адресу улица 2-я Хуторская, при ведении работ в подвальном помещении со строительных лесов упал 18-летний юноша, получив при этом травмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В материале говорится, что на этом же строительном объекте накануне во время работ упал со второго этажа 44-летний мужчина. Пострадавший был оперативно госпитализирован, однако несмотря на усилия врачей мужчина скончался в больнице.

В связи с этим Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности на объекте, передает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

В этот же день источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве» об еще одном инциденте на стройке. Так, при возведении жилого комплекса на улице Лобачевского произошло обрушение железной опалубки, в результате чего скончался один человек.

Строительство Москва Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте