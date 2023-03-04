Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

NYT: Приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о шатком положении ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о шатком положении ВСУ
Фото: president.gov.ua

Второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о шатком положении, в котором на сегодняшний день находятся украинские войска. Об этом написал обозреватель газеты The New York Times (NYT) Марк Сантора.

В материале говорится, что, несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которых «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последние дни российским солдатам удалось добиться серьезных успехов, захватив контроль над одним из самых важных путей снабжения ВСУ.

По мнению автора, сегодня существует реальный риск для личного состава подразделений ВСУ попасть в окружение, вследствие чего им придется «либо погибнуть, либо сдаться», написал в своей статье колумнист.

В свою очередь бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о поступившем приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери города. По словам специалиста, отход из Артемовска грозит военно-политическому руководству Украины существенными репутационными потерями.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте