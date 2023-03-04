NYT: Приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о шатком положении ВСУ

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Второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о шатком положении, в котором на сегодняшний день находятся украинские войска. Об этом написал обозреватель газеты The New York Times (NYT) Марк Сантора.

В материале говорится, что, несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которых «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последние дни российским солдатам удалось добиться серьезных успехов, захватив контроль над одним из самых важных путей снабжения ВСУ.

По мнению автора, сегодня существует реальный риск для личного состава подразделений ВСУ попасть в окружение, вследствие чего им придется «либо погибнуть, либо сдаться», написал в своей статье колумнист.

В свою очередь бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о поступившем приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери города. По словам специалиста, отход из Артемовска грозит военно-политическому руководству Украины существенными репутационными потерями.