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Жителей центральной Англии сильно напугал «мощный звуковой взрыв», произошедший в субботу, 4 марта. Об этом сообщил телеканал Sky News.

О подобном явлении рассказали десятки жителей города Лестера. По словам очевидцев, они услышали мощный взрыв или «звуковой удар» прямо над головой. Часть горожан предположила, что это мог быть реактивный самолет, однако некоторые выдвинули версию о падении метеорита.

Люди делились в своих социальных сетях, что в их домах дрожали стены, а питомцы «сходили с ума» от этих звуков. Между тем полиция Лестершира заявила об отсутствии причин для беспокойства граждан.

Позже появились информация о том, что это мог быть самолет RAF Typhoon, поднятый в воздух для перехвата другого воздушного судна, у которого, вероятно, отказала радиосвязь, говорится в материале.

В феврале советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал новость о взрывах в районе Армянска. Он отметил, что в регионе проходили учения по военной подготовке. Именно по этой причине местные жители могли услышать тревожные звуки.