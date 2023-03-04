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Newsweek: Страны НАТО опасаются возможностей российского подводного флота

Евгений Жуков
В мире
Newsweek: Страны НАТО опасаются возможностей российского подводного флота
Фото: Минобороны РФ

Члены Североатлантического альянса опасаются возможностей российского флота. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил американский журнал Newsweek.

Так, в материале говорится, что российская сторона уже на протяжении нескольких лет занимается активным производством подводных лодок, возможности которых позволяют достигать наиболее важных целей в Соединенных Штатах, а также в Европе.

— И теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота (президента России — прим. «ВМ») Владимира Путина, — отметили авторы статьи.

Издание также пишет, что Российская Федерация обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые ее субмарины способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

По словам опрошенных экспертов, в случае прямого военного столкновения российский флот будет использоваться как один из инструментов в наборе средств управления эскалацией, отмечается в материале.

Накануне стало известно, что российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в рамках боевой подготовки выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море.

Подводные лодки Россия НАТО
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