Автобус с пассажирами врезался в технику в аэропорту Шереметьево

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажирский автобус столкнулся с техникой в московском аэропорту Шереметьево. Видеоролик в субботу, 4 марта, опубликовала очевидец в социальных сетях, находившаяся в салоне транспортного средства.

На кадрах с места происшествия заметно, что одно из окон транспорта разбито. Несмотря на это, никто из пассажиров не пострадал, однако из-за инцидента на некоторое время был задержан рейс, передает «РЕН ТВ».

24 февраля самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона. На борту воздушного судна находилось 167 пассажиров, 21 из которых несовершеннолетний, а также восемь членов экипажа.