Пригожин: Бороться за Россию нужно здесь и сейчас во избежание прорыва красных линий Украиной

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Борьба за Россию должна происходить здесь и сейчас, в ином случае Вооруженные силы Украины при поддержке Североатлантического альянса вновь пойдут на прорыв красных линий. Об этом в субботу, 4 марта, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, военные действия могут закончиться «хоть завтра». Линии, на которых сегодня находятся российские войска, можно отвести, добавил Пригожин.

— Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников, — заявил бизнесмен.

Также Пригожин выразил уверенность, что украинская армия, всецело поддерживаемая НАТО, будет активно прорывать красные линии и предпринимать попытки возвращения принадлежавших ей до 2014 года территорий. Поэтому «бороться за Россию нужно здесь и сейчас».

Накануне Евгений Пригожин рассказал, что Артемовск фактически окружен российскими силами. По его словам, сегодня в украинской армии все больше непрофессиональных бойцов.