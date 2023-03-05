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Рогов сообщил о сильном взрыве в Запорожье

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Рогов сообщил о сильном взрыве в Запорожье
Фото: Минобороны РФ

Сильный взрыв произошел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что взрыв раздался около 23:17 по московскому времени.

— В областном центре, временно оккупированном киевским режимом, прозвучал громкий объемный взрыв. Подробности позже, — написал Рогов в Telegram-канале.

В городе Запорожье все больше нарастает недовольство киевским режимом. Об этом 4 марта сообщил Владимир Рогов. По его словам, в украинских отрядах территориальной обороны все больше случаев неповиновения властям.

2 марта Рогов сообщил, что ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье. По его словам, спасатели достали из-под завалов тела трех погибших, еще три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасти удалось 11 человек, среди которых оказалась беременная женщина, также 17 человек эвакуировали. Ракета обрушила в многоэтажном доме три этажа, повредив десять квартир.

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