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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы страны «не составит труда». Он сказал, что это может и должно быть сделано в течение суток.

— Хочу вас заверить, это не будет трудной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им нужно делать, — сообщил Трамп на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.

Однако он не стал говорить, в чем именно состоит его план и какие действия планирует предпринять. Политик отметил, что раскрытие этой информации не позволит ему реализовать задуманное, передает РИА Новости.

— Я не стану вам этого говорить, так как, сделав это, я потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это, вам нужны офис и полномочия. Но это будет сделано в течение суток. Этого никогда бы не случилось, будь я президентом, — заявил бывший глава США.

21 февраля Трамп заявил, что мир никогда не был так близок к глобальному конфликту, и обвинил в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с нынешним главой государства Джо Байденом.