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Украинский пленный рассказал о «наплевательском отношении» к солдатам

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Украинский пленный рассказал о «наплевательском отношении» к солдатам
Фото: president.gov.ua

Украинский военнопленный Евгений Крикливый сообщил, что после обучения на военной базе The Warcop Training Area в Британии попал на фронт, где столкнулся с необеспеченностью оружием и наплевательским отношением командования, и сдался в плен.

В ходе оперативно-следственных мероприятий он рассказал о подробностях обучения на Западе, подготовке в 199-м учебном центре в Житомире и непродолжительном пребывании на фронте.

— В Англии мы проходили 21 день обучение: медицина, инженерка, бои в городе, штурмы, бои в лесу. Потом вернулись в Житомир. Нам сказали, что приедут «покупатели» с бригад. Нас было 162 человека, почти все мы пошли в 25-ю бригаду. Я записался гранатометчиком. Учили нас около 1,5 месяцев, — сообщил украинский военный.

По словам Крикливого, после окончания обучения его группу вывезли в село в Житомирской области, там поселили в доме, не поставив никаких задач. Потом их отправили в зону боевых действий.

— Нам не могли конкретно рассказать, что мы здесь делаем. Мы три раза собирались просто уходить с позиций. 1 декабря около половины четвертого нас стали обстреливать ваши ребята, мы немного с ними сцепились. Восемь человек в первом блиндаже они положили, нас осталось пять человек во втором. Мы подняли руки и сдались, — рассказал он.

По его словам, из военной техники на батальон у них был только один многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ).

— Забросили нас без оружия, у нас была одна «моталыга» (МТ-ЛБ), и то нам ее подарил другой батальон, так как наша сгорела, — цитирует Крикливого РИА Новости.

Полицейские задержали информатора украинской армии в Херсонской области. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

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