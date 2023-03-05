Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 5 марта

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В воскресенье, 5 марта, в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 732 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

На протяжении следующей недели в Москве ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Период потепления придется как раз на праздничный день, 8 марта. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, на следующей неделе в городе ожидается неустойчивая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в столице на 8 марта ожидается по-январски холодная ночь и резкое потепление до плюс 2 градусов днем. Погода будет переменчивой и необычной в этот день.