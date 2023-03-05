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«Все равно что Техас — Мексике»: в США пошутили над абсурдностью идеи вернуть Крым Украине

Евгений Белоусов
В мире
«Все равно что Техас — Мексике»: в США пошутили над абсурдностью идеи вернуть Крым Украине
Фото: Unsplash

Идея возвращения Крыма обратно Украине абсурдна, заявил в воскресенье, 5 марта, американский журналист и ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.

— Идея о том, что Крым может быть «освобожден» от России, — это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике, — написал он у себя в Twitter.

Журналист также посчитал недавнее послание президента России Владимира Путина Госдуме одним из самых рациональных выступлений главы государства за последнее время. Наполитано заявил, что Путину хорошо известно, что за украинским конфликтом стоят именно Запад и расширение НАТО.

В конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельств, при которых возможно возвращение Крыма обратно в состав Украины.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что намерение американского правительства пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма является пропагандистским ходом.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Данная задача стоит в Киеве как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически.

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