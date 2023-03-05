Россияне назвали трех «самых сильных женщин» советского кинематографа

кадр из фильма «Родня»

Российские телезрители назвали народную артистку СССР актрису Нонну Мордюкову «самой сильной женщиной» советского кинематографа. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Мосфильм. Золотая коллекция» в преддверии Международного женского дня.

— Безоговорочным лидером рейтинга стала Нонна Мордюкова — ее назвали 56 процентов опрошенных. В кино она не раз воплощала образы сильных и волевых женщин, — говорится в материале.

Второе место в рейтинге заняла народная артистка СССР Фаина Раневская, за которую свои голоса отдали 45 процентов респондентов. Замыкает тройку сильных женщин советского кино недавно скончавшаяся народная артистка СССР Инна Чурикова, за нее проголосовали 32 респондента, передает ТАСС.

В конце февраля стало известно, что гримерная комната Инны Чуриковой в театре «Ленком Марка Захарова» стала мемориальным местом. Именитая актриса бережно хранила все, что получала в подарок. Среди подарков на полках хранятся матрешки, керамические статуэтки в виде животных, бокалы, рисунки, настольные часы и большое количество разнообразных кукол.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет.