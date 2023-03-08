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Москалькова: Украина отказалась обменивать 70 пленных солдат на россиян

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Москалькова: Украина отказалась обменивать 70 пленных солдат на россиян
Фото: Пресс-служба Совфеда

Украина отказалась обменивать 70 своих пленных солдат на россиян. Об этом в среду, 8 марта, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы, — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен опубликовала список фамилий граждан, которых украинская сторона отказалась принимать обратно. Самому младшему из военных 22 года, а самому старшему — 58 лет.

Украинское руководство вопреки договоренностям освободило только 90 российских пленных вместо 160. Об этом накануне сообщила Татьяна Москалькова. Несмотря на это, по ее словам, переговорные процессы важно продолжать, потому что российская сторона «борется за каждого нашего парня».

Речь идет о возвращении из украинского плена 90 российских военных, которым угрожала смертельная опасность. В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащих доставили в Москву на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил РФ.

В ночь на 8 марта появилось видео приземления судна с российскими солдатами.

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