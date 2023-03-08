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Минфин США снял санкции с ряда дочерних структур Сбербанка

Евгений Силаев
В мире
Минфин США снял санкции с ряда дочерних структур Сбербанка
Фото: Unsplash

Министерство финансов США исключило из санкционных списков ряд дочерних структур Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства в среду, 8 марта.

Ограничительные меры были сняты как минимум с четырех предприятий. Все они зарегистрированы в Казахстане, что исключает возможность введения в их отношении новых санкций США, отмечается на сайте Минфина.

Соединенные Штаты 26 января ввели санкции в отношении вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, Вашингтон ввел ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева.

Однако, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, правительство США признало, что российская экономика продемонстрировала определенную устойчивость к введенным в отношении нее санкциям.

В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как западные страны будут бороться с обходом антироссийских санкций. Также эксперт спрогнозировал ответ России на эти действия.

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