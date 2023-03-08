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Спасатели освободили маленького ребенка из запертой квартиры в Южном Бутове

Евгений Силаев
Происшествия
Спасатели освободили маленького ребенка из запертой квартиры в Южном Бутове
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Венёвская улица Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово спасатели открыли дверь в квартиру, где заперся маленький ребенок. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Специалисты получили вызов на улицу Веневскую вечером 8 марта. Оказалось, что в квартире заперся маленький ребенок. В это время его мама вышла вынести мусор, оставив полуторагодовалого малыша одного.

— По прибытии спасатели разложили трехколенную лестницу, проникли в помещение через окно третьего этажа, открыли дверь изнутри и впустили обеспокоенную заявительницу в дом, — сообщил Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

В результате инцидента ребенок не пострадал, дополнительная помощь не потребовалась.

Вечером 7 марта сотрудники МЧС выехали к колесу обозрения «Солнце Москвы», о чем «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. Позднее стало известно, что помощь спасателей не потребовалась.

Колесо обозрения остановили из-за погодных условий, после чего началась постепенная эвакуация посетителей. Сам аттракцион работал в ручном режиме. В результате никто из отдыхающих не пострадал.

МЧС Район Южное Бутово Эвакуация
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