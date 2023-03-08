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Специалист по питанию Уиллард раскрыла пользу регулярного потребления воды с лимоном

Евгений Силаев
Общество
Специалист по питанию Уиллард раскрыла пользу регулярного потребления воды с лимоном
Фото: Unsplash

Употребление воды с лимоном в течение месяца может сделать человека более красивым и здоровым. К таким выводам пришла специалист по питанию Джордан Пауэрс Уиллард в колонке для издания Eat This Not That!

По словам Уиллард, она ежедневно выпивала до 12 чашек лимонной воды. Каждый раз она добавляла в жидкость цедру, мякоть и 30 миллилитров лимонного сока.

— Все это время я мыла голову как обычно. Однако волосы стали менее ломкими и появилось много новых волосков. Ногти окрепли и стали быстрее расти, — рассказала Уиллард.

По словам специалиста, со временем ее кожа, ногти и волосы стали намного крепче и здоровее. Кроме того, на лице перестали появляться высыпания, отметила эксперт.

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