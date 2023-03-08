Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Возгорание произошло в магазине «Ашан» на Люблинской улице

Евгений Силаев
Происшествия
Возгорание произошло в магазине «Ашан» на Люблинской улице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Люблинская улица, 153 Карта всех событий

В магазине «Ашан», расположенном на улице Люблинской, произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в среду, 8 марта, источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», огонь обнаружили в печи хлебобулочных изделий. Площадь пожара составила один квадратный метр. На текущий момент специалисты эвакуировали из торгового центра 180 покупателей.

Накануне вечером в здании ГУ МВД России по Москве произошло возгорание. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.

Позже стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в здании. Инцидент произошел на втором этаже здания. По данным столичного управления МЧС России, площадь пожара составляла 15 квадратных метров. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.

Москва Эвакуация Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Старикам здесь нет места: жаль, что наше общество перенимает все плохое от «цивилизации»

Александр Лосото
Александр Лосото

Со следующего учебного года в России будут готовить юристов для лечебных учреждений

Евгений Марчелли
Евгений Марчелли

Театр Моссовета готовит к столетнему юбилею новые спектакли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Добрые плоды просвещения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зачем нужен закон, упрощающий оформление на работу детей от 14 лет?

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Отец народов, победитель, тиран: каким был Иосиф Сталин

Все мнения
О проекте