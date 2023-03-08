Возгорание произошло в магазине «Ашан» на Люблинской улице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Люблинская улица, 153 Карта всех событий

В магазине «Ашан», расположенном на улице Люблинской, произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в среду, 8 марта, источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», огонь обнаружили в печи хлебобулочных изделий. Площадь пожара составила один квадратный метр. На текущий момент специалисты эвакуировали из торгового центра 180 покупателей.

Накануне вечером в здании ГУ МВД России по Москве произошло возгорание. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.

Позже стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в здании. Инцидент произошел на втором этаже здания. По данным столичного управления МЧС России, площадь пожара составляла 15 квадратных метров. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.