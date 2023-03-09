Зеленский провел совещание с Генштабом и СБУ после ударов по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями силовых структур после серии ударов, в результате которых были повреждены объекты различной инфраструктуры.

На встрече присутствовали представители Совета безопасности, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Генерального штаба, разведки и правительства.

На совещании Зеленский подчеркнул, что руководство Украины должно обеспечить защиту критической инфраструктуры страны и оперативно восстановить электроснабжение, передает ТАСС.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что противовоздушные системы Украины не могут сбивать российские ракеты «Кинжал», которыми 9 марта была обстреляна территория страны.

В Минобороны России отметили, что удары возмездия по Украине стали ответом Вооруженных сил РФ на террористические акции в Брянской области. В результате ударов были сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения.