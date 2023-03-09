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По факту падения подростка на пути в московском метро возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
По факту падения подростка на пути в московском метро возбуждено уголовное дело
Фото: МВД Медиа
Москва, метро Киевская Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту падения 15-летнего подростка на пути на Кольцевой ветке столичного метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СГУ СК РФ по городу в четверг, 9 марта.

Установлено, что ребенок упал на рельсы из-за того, что его толкнул пассажир 1961 года рождения. Злоумышленник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Подозреваемый свой поступок никак не объяснил. Примечательно, что ранее мужчина неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи с камер внешнего наблюдения.

Ранее стало известно, что мужчина столкнул подростка на пути на станции метро «Киевская» Кольцевой линии. Злоумышленника задержали. Ребенок выжил, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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