Суд арестовал женщину, которая напилась и зарезала своего сожителя на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Суд арестовал 49-летнюю женщину, которую подозревают в жестоком убийстве своего сожителя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 9 марта.

По ее словам, женщину обвиняют по статье «Убийство». Сама подозреваемая признала свою вину и против заключения под стражу не возражала. Она пробудет в СИЗО как минимум до 8 мая 2023 года.

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Преступление, о котором идет речь, произошло 7 марта в квартире жилого дома на улице Маршала Савицкого. Подозреваемая выпивала вместе со своим 57-летним сожителем. Со слов женщины, в какой-то момент мужчина начал ее беспричинно оскорблять, что ей не понравилось. Она попыталась успокоить его, но он продолжил кричать. Тогда она пошла на кухню, взяла два ножа и в приступе ярости ударила его 64 раза. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После совершенного преступления она отмыла ножи в ванной и бросила их на кровать, где их и нашли полицейские. Примечательно, что гражданка ранее уже была судима за аналогичное преступление.