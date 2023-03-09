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Nikkei: В Китае спрогнозировали победу России над Украиной летом 2023 года

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Nikkei: В Китае спрогнозировали победу России над Украиной летом 2023 года
Фото: Минобороны РФ

Публикация плана Китая по политическому урегулированию конфликта на Украине связана с прогнозом китайских военных экспертов, которые считают, что СВО летом 2023 года закончится победой России. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Nikkei со ссылкой на источники.

В материале говорится, что в конце 2022 года эксперты Академии военных наук Китая провели симуляцию украинского конфликта, которая показала, что столкновение завершится «примерно летом 2023 года и Россия одержит верх».

Авторы отметили, что экономики конфликтующих сторон могут к этому времени существенно истощиться из-за финансирования боевых действий. Так, в качестве негативного экономического фактора для Украины эксперты приводят тот факт, что пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятый в США в декабре 2022 года, истекает этим летом, передает Nikkei.

Западные политики публично подвергли критике мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине. Почему это происходит, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

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