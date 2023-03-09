Грузовой автомобиль загорелся на улице Станционной в Москве

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Москва, Станционная улица, 11 Карта всех событий

Вблизи дома № 11 на улице Станционной произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Оперативные службы города уже приступили к устранению возгорания. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе происшествия в настоящее время затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожий инцидент произошел на внутренней стороне 27-го километра МКАД в конце февраля. Тогда там, как уточняется, загорелся автомобиль.

Инцидент случился в районе развязки с Липецкой улицей. На месте происшествия работали оперативные службы города, о пострадавших не сообщалось.