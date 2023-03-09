Два трамвайных маршрута задерживались на Яузском бульваре из-за ДТП на путях

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Москва, Подколокольный переулок Карта всех событий

На Яузском бульваре в районе остановки «Воронцово Поле» из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживались трамваи № А, 3 и 39. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Из-за данного инцидента трамвайные маршруты были временно изменены, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Позже стало известно о возобновлении движения на данном участке.

В выходные дни, 11 и 12 марта, трамваи по маршруту № 17 будут объезжать участок проспекта Мира. Время следования ориентировочно увеличится на три минуты.

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт трамвайных путей. В комплекс мероприятий войдет замена стрелочного поста и переустройство инженерных сетей.