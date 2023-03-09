Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два трамвайных маршрута задерживались на Яузском бульваре из-за ДТП на путях

Евгений Жуков
Происшествия
Два трамвайных маршрута задерживались на Яузском бульваре из-за ДТП на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Подколокольный переулок Карта всех событий

На Яузском бульваре в районе остановки «Воронцово Поле» из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживались трамваи № А, 3 и 39. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Из-за данного инцидента трамвайные маршруты были временно изменены, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Позже стало известно о возобновлении движения на данном участке.

В выходные дни, 11 и 12 марта, трамваи по маршруту № 17 будут объезжать участок проспекта Мира. Время следования ориентировочно увеличится на три минуты.

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт трамвайных путей. В комплекс мероприятий войдет замена стрелочного поста и переустройство инженерных сетей.

Транспорт Москва ДТП Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Александр Лосото
Александр Лосото

Со следующего учебного года в России будут готовить юристов для лечебных учреждений

Евгений Марчелли
Евгений Марчелли

Театр Моссовета готовит к столетнему юбилею новые спектакли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Добрые плоды просвещения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зачем нужен закон, упрощающий оформление на работу детей от 14 лет?

Все мнения
О проекте