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Музей Победы представил собранные московскими школьниками истории героев

Василий Плиткин
Город
Музей Победы представил собранные московскими школьниками истории героев
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы создал новый раздел на портале исторического проекта «Лица Победы» — с московской школой № 654 имени А. Д. Фридмана подготовлен интерактивный раздел, который рассказывает о героях школы — участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 9 марта.

— Школьные музеи России, участники программы «Школьный музей Победы», создают проекты, направленные на сохранение памяти о героях войны, — презентации, книги памяти, различные творческие работы, которые рассказывают о выпускниках школ, прабабушках и прадедушках учеников, — сказала глава Детского центра музея Елена Слесаренко.

Подобные уникальные материалы важно объединить в единую базу, дав к ним доступ большому количеству людей, подчеркнула она. Руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков предложил школам из всех регионов России создавать подобные разделы о своих героях.

Так, на портале проекта «Лица Победы» и на мультимедийной стене в Музее Победы можно прочесть истории фронтовиков и тружеников тыла и увидеть их фотографии.

Музей Победы также запустил Международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Помимо рисунков в честь праздника, можно сделать открытку в поддержку участников спецоперации.

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