На Украине назвали «опасной тенденцией» рост числа выступающих за переговоры граждан

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Рост числа украинцев, выступающих за дипломатическое решение конфликта с Россией, является «опасной тенденцией». Об этом в четверг, 9 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

— Имейте в виду, таких (выступающих за переговоры с РФ — прим. «ВМ») становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить, — цитирует Данилова РИА Новости.

Кроме того, он рассказал о выступлении неназванного политика из Львовской области, который призвал «садиться за стол переговоров» с Россией.

Следующие шесть месяцев будут наиболее критичны для конфликта на Украине, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Российской армии удастся добиться определенных тактических успехов в конфронтации, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными, добавил он.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил о переходе конфликта на Украине в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику ВСУ. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.