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Приметы и советы

Эрдоган подписал указ о дате всеобщих выборов в Турции

Полина Пашкина
В мире
Эрдоган подписал указ о дате всеобщих выборов в Турции
Фото: shutterstock

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 10 марта, подписал указ о назначении даты всеобщих выборов в Турции. Как и ожидалось, они состоятся 14 мая 2023 года.

Выборы в стране будут одновременно президентскими и парламентскими. Правящая Партия справедливости и Партия националистического движения сформировали «Альянс народа», кандидатом от которого выступит Эрдоган.

Оппонентом действующего турецкого лидера на выборах выступит выдвиженец от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, передает РИА Новости.

Перед тем, как имя кандидата обнародовали, в альянсе возник конфликт. Партия «Хорошая партия» не была согласна с выдвижением. Они настаивали на кандидатурах мэра Анкары или мэра Стамбула.

О том, что выборы пройдут в мае, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил еще в январе этого года. Ранее их планировали организовать 18 июня.

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