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Лавров анонсировал ответ Западу в случае блокировки расследования диверсии на «Северных потоках»

Евгений Силаев
В мире
Лавров анонсировал ответ Западу в случае блокировки расследования диверсии на «Северных потоках»
Фото: МИД РФ

Россия ответит Западу в случае прекращения расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Если будет заблокировано расследование — объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, — конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету, — сказал дипломат в эфире Первого канала.

Лавров назвал атаку на российские газопроводы террористической. Министр заявил, что подобные действия не останутся нерасследованными.

The New York Times опубликовала материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрывов трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, утверждения СМИ о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит ни с кем не связанная «проукраинская группировка», являются тупой американской пропагандой.

В подрыве газопроводов «Северный поток» участвовал целый ряд западных стран, в том числе США, Норвегия и Германия. Роли между ними были распределены заранее. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

Сергей Лавров Расследования Северный поток
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