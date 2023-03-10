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Главврач ПКБ № 1 имени Алексеева рассказал о мужчине, который толкнул подростка на рельсы в метро

Степан Жирнов
Происшествия
Главврач ПКБ № 1 имени Алексеева рассказал о мужчине, который толкнул подростка на рельсы в метро
Фото: Pixabay
Москва, метро Киевская Карта всех событий

Мужчина, который столкнул подростка на рельсы в столичном метро, был выписан из лечебницы в плановом порядке, находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял агрессии. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.

По словам врача, пациент обратился за помощью сам, никто его не принуждал. После успешного лечения мужчину выписали с направлением в дневной стационар. Выписка из больницы проводилась в соответствии с порядком и стандартами, положенными при диагнозе пациента, сообщил РЕН ТВ.

— В нашей больнице проходит внутренняя проверка, проводится экспертиза каждого этапа лечения пациента с привлечением внешних экспертов-психиатров, — сообщил Костюк.

В четверг, 9 марта, мужчина 1961 года рождения на станции «Киевская» Кольцевой линии метро столкнул на пути подростка. Ребенок выжил, однако злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Известно, что ранее фигурант проходил лечение в психиатрической больнице. Теперь учреждение проверяют следователи.

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