Политолог Подлесный оценил переизбрание Си Цзиньпина на третий срок

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Си Цзиньпин первым в истории третий раз подряд занял пост председателя КНР. Переизбрание прокомментировал директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

Он считает, что это имеет принципиальное значение для России. Сближение Москвы и Пекина должно продолжиться в ближайшие годы с нарастающей скоростью, подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что китайское правительство встало перед выбором — либо присоединиться к России и создать новый миропорядок, что уже началось на базе ШОС и БРИКС, укреплять его и занять ведущую роль, либо отступить от этой линии, но тогда обеим странам придется непросто, передает «360».

Си Цзиньпин был избран главой государства в 2013 году, тогда Конституция страны еще не разрешала пребывания одного и того же человека на посту председателя КНР больше двух раз. Но в марте 2018 года это правило было отменено, передает МИР 24.

И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, на фоне противостояния с США Поднебесной выгодно, чтобы рядом с ней была сильная Россия. Иначе американцы получат неоспоримое преимущество на мировой арене, так как в военном смысле китайская армия им уступает.