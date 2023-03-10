Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений

Фото: Пресс-служба Госдумы

Руководства Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило агентство Tasnim.

В материале говорится, что в течение нескольких дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине, в результате чего было принято трехстороннее заявление.

Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить дипломатические отношения и взаимно открыть посольства в течение двух месяцев, передает Tasnim.

Отношения двух стран были разорваны в 2016 году, когда в Саудовской Аравии был казнен шиитский проповедник, а в Тегеране после этого разгромили саудовское посольство.

Президент России Владимир Путин 6 марта провел телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Главы двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также затронули тему реализации совместных инфраструктурных проектов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 марта встретился в Москве со своим саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Он, в частности, изложил своему собеседнику позицию Кремля по ситуации на Украине.