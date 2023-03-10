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Синоптики предупредили о сильном ветре и метели в Москве в ночь на 11 марта

Евгений Силаев

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о сильном ветре и метели в Москве в ночь на 11 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ночь на 11 марта горожан ожидают снег, метель и усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что также возможно образование гололедицы и снежных заносов. Коммунальные службы следят за изменением погодных условий и проводят необходимые работы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о резких колебаниях погоды. В ближайшие ночи ожидаются сильные морозы, а к концу недели в Москву придет потепление.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» в ближайшие выходные.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота сугробов в Москве с начала зимнего сезона поставила новый рекорд. Высота снежного покрова в столице составила 42 сантиметра, что выше климатической нормы на 27 процентов.

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