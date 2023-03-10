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Минобороны: Биологи из США могут быть причастны к распространению вируса Эбола

Полина Пашкина
В мире
Минобороны: Биологи из США могут быть причастны к распространению вируса Эбола
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Американские военные биологи могут быть причастны к искусственному распространению вируса Эбола в сентябре 2022 года. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

— Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года, — сказал он.

Одно из государств Центральной Африки выразило озабоченность идентичностью штаммов эпидемий 2012 и 2022 годов. В качестве одной из версий об искусственном распространении вируса рассматривается небрежное обращение биологов США с патогенами, проводивших тогда работы в этом регионе, передает Telegram-канал Минобороны.

Вирусолог Анна Демина побеседовала с «Вечерней Москвой» об опасных вирусах. По ее словам, геморрагическая лихорадка Эбола практически не дает заразившемуся шансов излечиться. У этого вируса зарегистрирована 90-процентная смертность, а вакцины и лекарств от него до сих пор нет.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил «ВМ», что начатые на Украине тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, проводимые США, являются очень тревожным знаком для всего мира.

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