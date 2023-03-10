В США раскритиковали предложенный Нуланд способ по «спасению Украины»

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Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме свидетельствуют о планах Белого дома «спасти Украину» путем прямого вмешательства в конфликт. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России. Она знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях, — сказал эксперт.

По его мнению, Нуланд осознает всю тяжесть текущего положения Украины и по этой причине пытается сделать то, чего в Штатах опасаются больше всего: втянуть Вашингтон в конфликт.

Макгрегор считает, что ключевая ошибка не только Нуланд, но и других представителей американской политической элиты заключается в нереалистичном подходе к России и президенту страны Владимиру Путину.

Подобные стратегические просчеты в дальнейшем могут привести к катастрофическим последствиям, вплоть до прямого военного столкновения с Москвой, резюмировал Макгрегор.

Опрошенные эксперты рассказали «Вечерней Москве», что этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым.