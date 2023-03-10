Американский посол Прессман призвал Орбана отвернуться от России

Фото: Администрация президента РФ

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и приступить к укреплению связей с западными партнерами. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило агентство Bloomberg.

— Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути... Пришло время укрепить отношения между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами, — цитирует дипломата Bloomberg.

В материале говорится, что, по мнению Прессмана, Орбан находится на перепутье и для него «настало время» отвернуться от Москвы.

Недавно Орбан заявил, что из-за меняющихся геополитических реалий Венгрия вскоре может пересмотреть двусторонние отношения с Россией. По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы сохранить сотрудничество с Москвой, в том числе из-за «энергетической зависимости» от РФ.

Венгерский премьер также отмечал, что главной проблемой, стоящей перед президентом России Владимиром Путиным, является размещение американских вооружений рядом с границами страны.