Суд арестовал мужчину, который толкнул подростка на рельсы в московском метро

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, метро Киевская Карта всех событий

Черемушкинский районный суд столицы арестовал мужчину, который толкнул подростка на пути в метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 10 марта.

Согласно решению суда, 61-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство юноши в метро, отправится в СИЗО до 9 мая 2023 года.

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Подозреваемый на заседании признал свою вину и в содеянном раскаялся.

— 15-летнего мальчика уже выписали из медицинского учреждения, — резюмировала Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в четверг, 9 марта. Мужчина 1961 года рождения, находясь на станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро, беспричинно столкнул подростка на рельсы.

Молодой человек выжил, а злоумышленника быстро задержали. Сам подозреваемый свой поступок объяснить никак не смог.

Позже выяснилось, что до этого мужчина обращался за психиатрической помощью и был выписан после успешного лечения. Во время выписки, по словам главврача больницы, его состояние было удовлетворительным и агрессии он не проявлял.